Автопром в Україні продовжив стрімке падіння

Виробництво легкових автомобілів та комерційного транспорту в Україні 2020 року впало на 32%.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". Всього за минулий рік в Україні було виготовлено 4952 одиниць автотранспортних засобів.

За попередніми даними на українських заводах у грудні 2020 року було виготовлено 523 автомобілі, що на 6% менше, ніж роком раніше. Найбільше минулого місяця було вироблено легкових автомобілів – 446 машин, що на 3% більше, ніж торік. З них 290 було виготовлено на заводі "Єврокар" у Соломоново, де збирають автомобілі марки Skoda, а ще 156 зібрали у Запоріжжі на ЗАЗі.

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Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу) скоротився на 70% до 6 одиниць, причому всі вони були випущені заводом "Черкаський автобус".

Автобусне виробництво в Україні скоротилося на третину – за грудень зробили 71 автобус. У лідери вийшов "Черкаський автобус" із результатом 35 машин. На заводі у Чернігові випустили 22 автобуси, на ЗАЗі виготовили 10, а Часовоярскій завод зібрав 4.

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Всього 2020 року в Україні було вироблено менш ніж 5 тисяч автомобілів: 4202 легкових (-33%), 51 вантажний (-63%) та 699 автобусів. За підсумками року всі вітчизняні виробники крім ЗАЗу скоротили випуск техніки. Нагадаємо, що у вересні у Запоріжжі відновили складання легкових автомобілів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні було реалізовано 85,5 тисяч нових автомобілів, а також 353,4 тисячі старих іномарок.