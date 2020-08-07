Автопром соцтабору: унікальний автомобіль з Болгарії

Про автопром соцтабору непросто сказати щось хороше. Але наприкінці минулого століття в Болгарії створили Софію – не місто, а невеликий спортивний автомобіль з яскравим дизайном.

За даними Top Gir, незвичайна машина з'явилася в 1981 році. Автомобіль Софія отримав досить компактний кузов індивідуальної конструкції з трубчастим каркасом і стеклопластиковим кузовом.

У рух машину приводив двигун ВАЗ-2101, який дозволяв легкому купе розганятися до 140 км/год. Але в 1986 році з'явилася модифікація з мотором ВАЗ-2106, в цьому випадку максимальна швидкість склала 200 км/год.

У 1989 році Софія виглядала дуже ефектно. Фото: topgir.com.ua

Такий автомобіль отримав ефектні двері типу крило чайки та шкіряний салон. До 1989 року спорткар з Болгарії вирушив у дрібносерійне виробництво. Але замість запланованих 200 автомобілів створили тільки 12 штук.

Деякі спорткари, що дожили до наших днів, знаходяться в поганому стані. Фото: topgir.com.ua

Деякі спорткари, які дожили до наших днів, знаходяться в поганому стані. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про автомобілі на дорогах СРСР.