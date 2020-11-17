Автомобільний номер "0 10" продали за 4,8 млн грн

У британському Бірмінгемі продали один із найдорожчих номерних знаків автомобілів. За табличку з комбінацією "0 10" невідомий заплатив 128 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно $170 тисячам чи майже 4,8 млн грн.

Як повідомляє Motor1, у цього автомобільного номера незвичайна історія. Його зареєстрували ще в далекому 1902 році. Перший власник був десятим за списком у черзі на номерні знаки, коли їх почали видавати в Бірмінгемі. Тобто, це не просто номер, а справжній антикваріат.

Номер, який продали за 4,8 млн грн motor1

До того ж номер переходив із рук у руки як сімейна цінність. Тільки у 2017 році його продали сторонній людині через аукціон. Але недавно він знову змінив власника за вищезгадані 128 тисяч фунтів.

Утім, це не найдорожчий автомобільний номер, який був проданий у Великій Британії в останні роки. У 2014 році на торгах пустили з молотка номер "25 B", за який виручили рекордні 518 тисяч. фунтів (19,2 млн грн).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на мийку привезли машину, яку чистили 11 годин. Власник сильно забруднив авто і не прибирав в ньому більше року.