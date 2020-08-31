В американському штаті Огайо стався курйозний випадок. Від автомобіля на ходу відлетіло колесо, після чого на швидкості приблизно 105 км/год врізалося в будинок.

Відповідний інцидент, зафіксований камерою зовнішнього спостереження, був опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Як видно на записі, колесо, що відірвалося від машини, спочатку мчало газоном, а потім знесло опорний стовп на ганку будинку. Кульмінацією ж став момент, коли колесо подзвонило у дверний дзвінок. Після цього воно відскочило та приземлилося на траві.

Очевидно, що якби "каток" зустрів б на своєму шляху людину, наслідки цього могли бути куди більш серйозні.

Що стосується причини інциденту, ймовірно, колесо було погано прикручено до автомобіля або ж сталася якась поломка.

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