Автомобілісту виплатять 3,7 млн грн за відмову видати номер "Я Бог"

Одному з автомобілістів США виплатять компенсацію за відмову видати індивідуальні номери. Але, окрім великої суми грошей, водій також отримає бажане – заповітні держзнаки для свого авто.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ця історія почалася ще у 2016 році. 80-річний Бенні Харт вирішив переїхати з дружиною з Огайо в Кентуккі. У рідному штаті відставний листоноша їздив на своєму авто з номерами IM GOD (з англ. Я Бог), і після переїзду вирішив зберегти за собою незвичайний номерний знак, яким користувався 12 років. Перереєстрацію йому потрібно було пройти обов'язково, оскільки в США автомобільні номери строго прив'язані до штатів.

80-річний Бенні Харт з індивідуальними номерами washingtonpost.com

Однак чиновники Кентуккі не оцінили не оцінили такий крок: місцевий Департамент транспорту відмовив у видачі таких індивідуальних номерів. Там завважали, що номерний знак "Я Бог" є "недоречним" і послалися на закон, який забороняє використовувати "непристойні або вульгарні" автомобільні номери.

Пізніше пенсіонер звернувся за роз'ясненням, і формулювання відмови звучалао вже по-іншому: держзнак IM GOD відображає "поганий смак", може відвернути інших водіїв від керування транспортними засобами та навіть спровокувати конфлікт на дорозі. Отримавши таке повідомлення, Харт вирішив судитися.

І в підсумку Феміда стала на бік американця: багато в чому завдяки адвокатам, які довели, що раніше влада Кентуккі без проблем видавали схожі номери, в яких на постій фігурує слово GOD (Бог): MY GOD, HES GOD, IM4 GOD, LUV GOD та ін.

Новини Українські багатії все частіше ставлять на свої авто звичайні номери

Суд вирішив, що Департамент транспорту Кентуккі був упередженим в своєму рішенні і постановив виплатити 80-річному Харту компенсацію в розмірі 150 000 доларів (майже 3,7 млн грн). Щоправда, гроші підуть на оплату послуг адвокатів, зате літній Бенні отримав бажане – тепер він знову їздить на номерах IM GOD.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в США стався курйозний випадок: підлітки викрали два кросовера Lamborghini Urus і розбили їх.

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