Автомобілістка заплуталася на розв'язці та паралізувала рух на трасі

У мережі з'явилося відео з незвичайним дорожнім інцидентом, який стався в Китаї. Дівчина розгубилася на розв'язці і зупинила рух на багатосмуговому шосе. Крім того, не обійшлося і без ДТП.

Відповідний ролик (сам інцидент зафіксовали камери дорожнього спостереження) було опубліковано на YouTube.

Як видно на кадрах, автомобілістка, що знаходиться за кермом синього Chevrolet, виїхала на зустрічну трисмугову магістраль і якийсь час ще не підозрювала про те, що рухається у невірному напрямі. Однак незабаром вона усвідомила свою помилку і спробувала розвернутися, але всі спроби були марні. За цей час на дорозі накопичилася пристойна кількість машин, а одна з вантажівок не змогла об'їхати Шевроле горе-автомобілістки і протаранила її. відкинувши на пару метрів.

Після цього дівчина взагалі не стала робити які-небудь дії і покинула автомобіль – ймовірно, в очікуванні поліції і рятувальних служб.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на дорогах Києва зняли небезпечний биток з США.