У Польщі автомобілістка двічі поспіль врізалася у причіп, поки стояла на світлофорі

У Польщі сталася ДТП, яке наочно показує, чим може обернутися розгубленість за кермом. Водій Toyota Yaris двічі врізалася в автомобіль з причіпом, поки обидві машини стояли на світлофорі в очікуванні зеленого світла.

Як випливає з відео, опублікованого на YouTube-каналі Polscy Kierowcy (сам ролик був знятий заднім відеореєстратором потерпілого), спочатку автомобілістка зупинилася з дотриманням безпечної дистанції і нічого не вказувало на те, що незабаром станеться аварія. Однак через кілька секунд її машина починає повільно рухатися в бік транспортного засобу, що стояло попереду, і здійснює зіткнення. Після цього жінка виходить на вулицю, перевіряє пошкодження і повертається за кермо. За мить ситуація в точності повторюється – "Яріс" знову вдаряє причіп (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

ДТП сталася, судячи з усього, через неуважність та розгубленість Скріншот відео

Судячи з усього, основна частина пошкоджень припала на "Тойоту" винуватиці. Якби попереду стояв дорогий автомобіль або мотоцикл, все було б набагато серйозніше. Ця ситуація – урок для жінки проявляти більшу обережність, а для інших – нагадування про те, що у ДТП можна потрапити навіть при мінімальній неуважності, навіть якщо їхати повільно.

Як раніше писав OBOZREVATEL :