Автомобіліст пролетів зустрічною смугою з перевищенням швидкості на 126 км/год

Курйозний випадок стався в Сандерленді, Велика Британія. На відео був спійманий водій, який їхав зі швидкістю 174 км/год на ділянці обмеження швидкості у 48 км/год. Причому "летів" він по зустрічній смузі руху.

Як повідомляє сайт B52, злісного порушника зафіксував відеореєстратор іншого автомобіліста. На відео можна побачити, як чорний Mercedes-Benz дійсно їде з величезною швидкістю по іншу сторону дороги і навіть не намагається пригальмувати перед світлофорами та острівцем безпеки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Моменту проїзду чорного "Мерседеса" на швидкості 174 км/год Скріншот відео

Автор відіслав відео в поліцію, завдяки чому правоохоронці відразу ж встановили особу порушника – ним виявився 27-річний британець Аарона Лі. Автомобілісту вже висунули звинувачення в небезпечному керуванні.

Цікаво, що побаченому були шоковані навіть поліцейські. Інспектор Аллен Браун, який займався розглядом даного інциденту, заявив, що це було "одне з найгірших порушень правил дорожнього руху", які він бачив у своїй кар'єрі.

"За минулі роки я зіткнувся з сотнями випадків, коли водії вели себе небезпечно, і це найшвидша швидкість, яку будь-хто коли-небудь водив в зоні, де ліміт становить 30 миль/год (48 км/год)", – сказав Браун. Інспектор додав, що поведінка даного водія було подвійно безрозсудним, оскільки дана ділянка дороги має інтенсивний трафік, крім того, поряд знаходиться лікарня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні патрульну поліцію хочуть залучити до перевірки автомобілів з ГБО.