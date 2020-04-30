Автомобілі з "Назад в майбутнє" продають з аукціону: варто поквапитися

Культовий фільм Роберта Земекіса має величезну армію прихильників. Завдяки цьому фільму спорткар DeLorean DMC-12 став справжньою легендою.

DeLorean DMC-12 і Toyota Xtra Cab SR5 з "Назад в майбутнє" bringatrailer.com

На американському аукціоні Bring a Trailer виставили на торги відразу два автомобіля героїв фільму "Назад у майбутнє" Марті Макфлая і доктора Брауна. Крім купе DeLorean DMC-12 і пікапа Toyota Xtra Cab SR5 в комплекті до машин йдуть цікаві атрибути культової трилогії.

DeLorean DMC-12 bringatrailer.com

DeLorean DMC-12 bringatrailer.com

Виставлений на продаж DeLorean DMC-12 був виготовлений в 1981 році. Автомобіль знаходиться у відмінному стані, так як останніх 25 років зберігався в гаражі. На його одометрі всього близько 7 тисяч км пробігу.

DeLorean DMC-12 bringatrailer.com

DeLorean DMC-12 bringatrailer.com

У задній частині кузова розміщується 2,85-літровий 130-сильний V6. Він працює в парі з 5-ступінчастою "механікою". На даний момент торги вже досягли позначки $ 36500, але до кінця торгів ще є час, так що ціна, безсумнівно збільшиться.

DeLorean DMC-12 bringatrailer.com

Ще один лот аукціону – пікап Toyota Xtra Cab SR5 1985 року. Автомобіль пройшов реставрацію і вдосконалений за мотивами пікапа з фільму в 2015 році.

Toyota Xtra Cab SR5 з "Назад в майбутнє" bringatrailer.com

Toyota Xtra Cab SR5 bringatrailer.com

Його перефарбували в чорний колір, оснастили захисною решіткою спереду, встановили сталевий каркас в кузові і додаткові фари в жовтих чохлах, збільшили дорожній просвіт, встановили відповідні колісні диски, в загальному, все, як на машині Мартіна Макфлая.

Toyota Xtra Cab SR5 bringatrailer.com

Пікап оснащений 2,4-літровою рядною "четвіркою" з розподіленим уприскуванням, 5-ступінчастою "механікою" і двухдиапазонной понижувальної коробкою. На його одометрі – 209 тисяч км. Ціна вже досягла $ 58 тисяч.

Toyota Xtra Cab SR5 bringatrailer.com

У комплекті з автомобілями йдуть артефакти з культової трилогії. Зокрема, покупець DeLorean отримає в подарунок літаючий скейтборд головного героя, кросівки з автоматичною шнурівкою, "газету майбутнього" 2015 року та інші пам'ятні речі.

У комплекті з автомобілями йдуть артефакти з культової трилогії bringatrailer.com

У комплекті з автомобілями йдуть артефакти з культової трилогії bringatrailer.com

У комплекті з автомобілями йдуть артефакти з культової трилогії bringatrailer.com

Майбутній власник Toyota Xtra Cab отримає водійські права Марті Макфлая, скейтборд 1980-х років і вінтажну відеокамеру JVC. Так що, якщо ви шанувальник "Назад в майбутнє", варто поквапитися, щоб не упустити цікаві лоти.

У комплекті з автомобілями йдуть артефакти з культової трилогії bringatrailer.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, на аукціоні виставили армійський позашляховик генерала Паттона.