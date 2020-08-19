МоваЯзык

Топтеми:

Автомобілі Януковича потрапили на огляд до репера Kyivstoner

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
2,4 т.
Автомобілі Януковича потрапили на огляд до репера Kyivstoner

Автомобілі Януковічка потрапили на огляд до репера Київстонєр.

Популярний український відеооблогер і репер Kyivstoner ознайомився з ексклюзивними автомобілями, які раніше належали екс-президенту Віктору Януковичу. Колишній учасник "Грибів" відвідав Межигір'я і зробив кілька коротких видеооглядів цих машин і опублікував їх у своєму Instagram.

Київстонєр називає свої відео "босяцькими оглядами". В одному з відео він розповідає про "найбільш гідну Авдюху", в іншому – "карету з Пентагону". Нарешті, два інших ролика є "босяцько-радянським" та "ганста-босяцьким оглядом" (вони присвячені лімузину ЗІЛ-410441 і американській класиці 50-х відповідно).

Самі відео досить короткі – на 2-3 хвилини, при цьому розповідь про автомобілі викладені у жартівливій формі, властивій Київстонєру.

Огляд Audi:

Огляд Jeep:

.Обзор ЗиЛ:

Огляд американської класики:

Відео: instagram.com/kyivstoner

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали розпакування нового автомобіля за 5 млн доларів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини