Автомобілі Януковича потрапили на огляд до репера Kyivstoner

Популярний український відеооблогер і репер Kyivstoner ознайомився з ексклюзивними автомобілями, які раніше належали екс-президенту Віктору Януковичу. Колишній учасник "Грибів" відвідав Межигір'я і зробив кілька коротких видеооглядів цих машин і опублікував їх у своєму Instagram.

Київстонєр називає свої відео "босяцькими оглядами". В одному з відео він розповідає про "найбільш гідну Авдюху", в іншому – "карету з Пентагону". Нарешті, два інших ролика є "босяцько-радянським" та "ганста-босяцьким оглядом" (вони присвячені лімузину ЗІЛ-410441 і американській класиці 50-х відповідно).

Самі відео досить короткі – на 2-3 хвилини, при цьому розповідь про автомобілі викладені у жартівливій формі, властивій Київстонєру.

Огляд Audi:

Огляд Jeep:

.Обзор ЗиЛ:

Огляд американської класики:

Відео: instagram.com/kyivstoner

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали розпакування нового автомобіля за 5 млн доларів.

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