Автомобілі, які складно продати: 10 проблемних машин
Американський сайт ISeeCars, які спеціалізується на автомобільній аналітиці, склав список машин, які найскладніше продати. Критерієм в даному випадку виступило кількість днів, за які в середньому продається та чи інша модель.
Як зазначає Carscoops, рейтинг ґрунтується на аналізі динаміки авто ринку продажу в США в березні-червні 2020 року. В середньому старі авто за цей час продавалися 68,9 днів, тоді як у деяких моделей цей показник перевалив за 100 днів і навіть дійшов майже до 200 днів.
Велику частину місць в антирейтингу посіли преміальні авто, причому 5 з них – однієї марки Land Rover. В цілому ж список виглядає наступним чином:
Land Rover Discovery – 199 днів;
Range Rover Velar – 188 днів;
Maserati Levante – 181 день;
Range Rover Sport – 125 днів;
Kia Cadenza – 121 день;
Land Rover Discovery Sport – 118 день;
Range Rover – 117 днів;
Cadillac XT4 – 115 днів;
Alfa Romeo Stelvio – 115 днів;
Ford EcoSport – 109 днів.
Раніше OBOZREVATEL розповів про те, як правильно підготувати автомобіль до далекої поїздки.