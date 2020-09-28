Автомобілі, які складно продати: 10 проблемних машин

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Автомобілі, які складно продати: 10 проблемних машин

Американський сайт ISeeCars, які спеціалізується на автомобільній аналітиці, склав список машин, які найскладніше продати. Критерієм в даному випадку виступило кількість днів, за які в середньому продається та чи інша модель.

Як зазначає Carscoops, рейтинг ґрунтується на аналізі динаміки авто ринку продажу в США в березні-червні 2020 року. В середньому старі авто за цей час продавалися 68,9 днів, тоді як у деяких моделей цей показник перевалив за 100 днів і навіть дійшов майже до 200 днів.

Range Rover Velar - 2-е місце антирейтингу.

Велику частину місць в антирейтингу посіли преміальні авто, причому 5 з них – однієї марки Land Rover. В цілому ж список виглядає наступним чином:

  1. Land Rover Discovery – 199 днів;

  2. Range Rover Velar – 188 днів;

  3. Maserati Levante – 181 день;

  4. Range Rover Sport – 125 днів;

  5. Kia Cadenza – 121 день;

  6. Land Rover Discovery Sport – 118 день;

  7. Range Rover – 117 днів;

  8. Cadillac XT4 – 115 днів;

  9. Alfa Romeo Stelvio – 115 днів;

  10. Ford EcoSport – 109 днів.

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