Автомобілі, які складно продати: 10 проблемних машин

Американський сайт ISeeCars, які спеціалізується на автомобільній аналітиці, склав список машин, які найскладніше продати. Критерієм в даному випадку виступило кількість днів, за які в середньому продається та чи інша модель.

Як зазначає Carscoops, рейтинг ґрунтується на аналізі динаміки авто ринку продажу в США в березні-червні 2020 року. В середньому старі авто за цей час продавалися 68,9 днів, тоді як у деяких моделей цей показник перевалив за 100 днів і навіть дійшов майже до 200 днів.

Велику частину місць в антирейтингу посіли преміальні авто, причому 5 з них – однієї марки Land Rover. В цілому ж список виглядає наступним чином:

Land Rover Discovery – 199 днів; Range Rover Velar – 188 днів; Maserati Levante – 181 день; Range Rover Sport – 125 днів; Kia Cadenza – 121 день; Land Rover Discovery Sport – 118 день; Range Rover – 117 днів; Cadillac XT4 – 115 днів; Alfa Romeo Stelvio – 115 днів; Ford EcoSport – 109 днів.

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