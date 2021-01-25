Автомобілі Висоцького – на чому їздив легендарний співак та актор

Володимир Висоцький був великим любителем швидкої їзди та володів різними автомобілями – від "Жигулів" до Mercedes-Benz.

АвтоОбоз вирішив згадати автомобільні пристрасті улюбленого багатьма актора та співака, якому сьогодні виповнилося б 83 роки.

Першою машиною Висоцького стала сіра "Волга" ГАЗ-21. drom.ru

За словами друзів, Висоцький добре розбирався в автомобілях та любив обговорити новинки. Першою машиною співака стала 21-я "Волга". За словами фотографа Валерія Плотнікова, який дружив з Володимиром Семеновичем, "Волгу" сірого кольору він придбав у 1967 році. Перший автомобіль Висоцький швидко розбив.

ВАЗ-2101, що з'явився у 1971 році, очікувала так ж доля. "На жаль, але і його він незабаром розбив через свою агресивної манери водіння", – розповідає Плотніков.

Сірий ВАЗ-2101 з'явився у Висоцького в 1971 році. lada.ru

На зміну "Копійці" прийшов французький Renault 16, який йому подарувала Марина Владі. У перший же день Володимир Семенович примудрився врізатися у автобус. Незважаючи на проблеми із запчастинами, машину відновили, а зоряна пара змогла навіть подолати на ньому чималий шлях з Москви до Парижа. У Франції автомобіль благополучно продали.

Першою "іномаркою" Висоцького став сірий Renault 16, подарований Мариною Владі. autoevolution.com

Наступною машиною Висоцького став BMW 2500, точніше два однакових BMW. Перший він привіз з гастролей по Європі, а другий придбав у Москві у комісійному магазині. На облік Висоцький поставив тільки одну з них, хоча їздив на обох, просто перевішуючи номера 92-99 ММБ.

BMW 2500 як у Висоцького. commons.wikimedia.org

До 1976 року Володимир Семенович позбувся обох машин, одну продав у Москві, а другу – під час чергової поїздки до Франції. А його нової автомобільної пристрастю став Mercedes-Benz. Небесно-блакитний W116 c номером 71 – 76 ММУ знала вся Москва. "Такі машини зараз – раритет, знайти їх досить складно. Ми зі знімальною командою навіть звернулися в компанію Mercedes-Benz, щоб вони підказали нам, як краще це зробити", – розповідав Висоцький. "Він любив похвалитися:" Така машина є тільки у мене, ну і ще у Брежнєва ", – розповідає артистка Ніна Ургант, близька подруга Висоцького.

Музей Володимира Висоцького в Єкатеринбурзі. /patasak.livejournal.com

Незважаючи на свою любов до Mercedes-Benz 1 січня 1980 року Володимира Семенович розбив машину, врізавшись в трамвай. Після смерті співака він ще довго стояв у майстерні. Потім з невідомих причин автомобіль виявився у Грузії, де на його слід вдалося напасти бізнесменові та колекціонеру Андрію Гаврилівські. Він викупив легендарний 116-й, відновив і тепер машина знаходиться у музеї Висоцького в Єкатеринбурзі. "У нас є всі документи на неї, в тому числі, довіреність, що підтверджує, що це машина Висоцького", – коментує Гаврилівський.

За рік до своєї смерті, у 1979 році, на гастролях у Німеччині, Висоцький придбав свій останній Mercedes-Benz – двомісне купе 350 SLC. На ньому він навіть не доїхав до Москви – на трасі Москва-Брест він полетів у кювет. На щастя, все обійшлося благополучно для водія, а машина вирушила на ремонт. Де сьогодні перебуває цей автомобіль – не відомо.

Такий Mercedes-Benz SLC Висоцький розбив на трасі Брест-Москва у 1979 році. catawiki.de

Всі знайомі Висоцького відзначають, що за кермом він був дуже імпульсивний та емоційним. "Йому завжди хотілося підкреслити міць машини своєї експресивною манерою водіння", – згадує Ніна Ургант.

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