Автомобілі СРСР змусили боротися з кінцем світу. Фото
Кінець світу – фантазійне явище зі світу конспірології. Проте автомобілі СРСР на диво добре виглядають в такій обстановці. Це підтверджують неймовірні зображення.
Художник з Казахстану Данияр Кдиров вирішив показати, як можуть виглядати радянські машини в епоху постапокаліпсісу. Іржаві кузова прикрашені різного роду піктограмами та малюнками, рясно використана додаткова світлотехніка.
Важко не помітити, що кожен ЗАЗ, Волга, Москвич і УАЗ у роботах художника отримали величезну кількість технічних модифікацій. Деякі "зайві" деталі на зразок капоту та дверцят у певних випадках просто відсутні, а двигун кожної машини замінили, вочевидь, більш потужною силовою установкою.
Найчастіше новий мотор виставлений напоказ і становить майже половину загального розміру умовного ВАЗу. Великі колеса – ще один необхідний елемент в агресивному середовищі виживання. Авжеж, без позашляхових покришок з глибоким протектором не обійтися.
Автор не соромиться експериментувати навіть з реактивними двигунами. У цій добірці один з одним перетинаються найнесподіваніші транспортні засоби. Навіть електричку ЕР9 вдалося оснастити колісним ходом!
Нещодавно OBOZREVATEL показував дивовижний всюдихід, на який умільці перетворили стару ГАЗель.