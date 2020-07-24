Автомобілі Skoda китайського виробництва: їх вже 3 мільйони

Віталій Сазонов Новини 17:30, 24.07.2020

C 2007 року Skoda випускає автомобілі в Китаї. І ось днями компанія відрапортувала про важливе досягнення: в цій країні вона склала вже три мільйони авто. Ювілейній моделлю став кросовер Skoda Karoq.

На сьогодні Skoda виробляє до дев'яти різних моделей в КНР на чотирьох різних заводах (це спільні підприємства SAIC-Volkswagen). Китай є найбільшим ринком Skoda з 2010 року, і це єдиний регіон, де бренд пропонує аж 5 моделей кросоверів – це добре відомі Kodiaq і Karoq, новий Kamiq і пара локальних ексклюзивів, Kamiq GT і Kodiaq GT.

Skoda Karoq - тримільйонне авто чехів, вироблене в Китаї.
Фото: auto.cz

Але все ж найуспішнішою моделлю Skoda в Китаї є Octavia. З 2007 року в Китаї було вироблено 1,4 мільйона одиниць цієї моделі. Крім того, в Піднебесній компанії з Млада-Болеслава виробляє флаганскій Superb, а також бюджетні Rapid і Rapid Spaceback.

Skoda Kodiaq GT.
Фото: auto.cz

Одночасно з цим китайське виробництво чеської марки швидко зростає. Якщо у 2007 році Skoda склала 39 000 автомобілів в Китаї, то в період з 2017 по 2019 рік – вже 953 000 автомобілів. Зараз приблизно кожен четвертий проданий автомобіль Skoda відправляється китайському покупцеві.

Skoda Kodiaq GT.
Фото: auto.cz

"Це велике досягнення стало можливим завдяки нашому чудовому модельному ряду, тісній співпраці з нашим спільним підприємством SAIC-Volkswagen, професійним послугам, що надаються дилерами Skoda, і високому рівню прихильності та роботи співробітників", – прокоментував подію керівник відділу виробництва та логістики Skoda Майкл Олеклаус.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda показала нову модель, яку назвали на честь велосипедів.

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