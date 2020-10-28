Автомобілі Renault залишаться без дизельних моторів

Компанія Renault прийняла рішення відмовитися від розвитку дизельних двигунів. Поточне покоління моторів, які працюють на "важкому паливі", стане останнім для французької марки.

Як розповів виданню Auto Infos технічний директор Renault Жіль Ле Борн, таке рішення пов'язано з тим, що компанія бере курс на "електрифікацію" і гібридизацію "автомобілів. А підштовхнув її до цього постійно зростаючий попит на" зелені "авто, а також сильне посилення вимог по викидах до двигунів внутрішнього згоряння.

Renault більше не буде вкладатися в дизельні мотори .autovisie.n

"Новий Megane [одна з найпопулярніших моделей в лінійці виробника – ред.], який буде представлений в кінці 2021 року покаже наші передові рішення в галузі електрифікації. Ми залишимо дизелі в каталозі, але більше не розробляємо нові. А після 2025 року всі машини будуть в тій чи іншій мірі гібридизовані. Ми наближаємося до кінця ери дизельних моторів ", – заявив топ-менеджер.

Жіль Ле Борн очікує, що до 2025 року електромобілі становитимуть приблизно 15% від загального обсягу продажу "Рено", а до кінця десятиліття цей показник зросте вдвічі.

Відзначимо, що зараз дизельні версії є практично у всіх моделей Renault: Logan, Sandero, Duster, Clio, Kadjar, Megane, Scenic, Kadjar, Talisman і Koleos. Їх оснащують моторами сімейства Blue dCi різного об'єму.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішила відправити на пенсію найпрактичніший "Логан". Найближчим часом його знімуть з конвеєра.