Автомобілі подорожчають через новий податок: скільки заплатять українці

В Україні новий податок на продаж автомобілів може збільшити вартість авто на вторинному ринку на 5%.

Про це розповів у ефірі ObozTV ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава. Як пояснив колишній чиновник, уряд і парламент хочуть збільшити доходи державного бюджету й оподаткувати тих фізичних осіб, які заробляють на перепродажі транспортних засобів.

"Раніше діяли дві ставки – нульовий податок, якщо людина продає один автомобіль за рік, 5% – якщо другий за рік. А ті, хто продають третій і більше – вочевидь, що для громадян це професійна діяльність. Такі операції будуть обкладатися податком 18% від оціночної вартості машини", – розповів Кава.

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За його словами, нововведення відкоригує український авторинок: "Ті, хто професійно займаються перепродажем автомобілів, будуть змушені виходити з тіні й, по суті, легалізуватися як посередники".

"Це може призвести до збільшення вартості транспортних засобів на вторинному ринку, але я не очікую, що воно буде значним – не більше, ніж на 5%", – додав колишній заступник міністра.

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон, який збільшує податок під час продажу автомобіля. Нововведення, крім легкових авто, стосується також причепів, мопедів, автобусів і тракторів.

У 2019 році жителі України зареєстрували понад 400 тис. вживаних авто.

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