Автомобілі Mercedes-Benz отримали 8 нагород конкурсу "Модель року"

Автомобілі Mercedes-Benz удостоєні відразу 8 нагород конкурсу "Модель року", проведеного спеціалізованим журналом для моделістів – Modell Fahrzeug.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Продукція німецького бренду користуються популярністю не тільки у автомобілістів, а й у шанувальників автомобільних мініатюр. Для багатьох дитяче захоплення переросло у серйозне доросле хобі. Саме для таких людей німецький видавничий дім Delius Klasing друкує щомісячний спеціалізований журнал Modell Fahrzeug (нім. "Моделі автомобілів").

Обкладинка свіжого номера Modell Fahrzeug з результатами конкурсу media.daimler.com

Щорічно він проводить конкурс серед читачів на звання кращої моделі. 10-й раз поспіль за 30-річну історію конкурсу приз "Top Model Brand" завоював Mercedes-Benz. Крім того, моделям німецького бренду дісталися ще сім нагород.

"Супермоделлю 2020 року" названий Mercedes-Benz 600 Pullman з кузовом ландоле, виготовлений компанією СМС у масштабі 1/18. Ця модель також отримала приз у категорії "Collectors '1/18 Classics". Вартість такої мініатюри – понад 900 євро.

"Супермоделлю 2020 року" названий Mercedes-Benz 600 Pullman media.daimler.com

Гоночний седан Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 відтворений з високою точністю компанією Schuco у масштабі 1/87, який дуже популярний у колекціонерів залізничних мініатюр та відповідає масштабу поїздів H0. У нинішньому конкурсі модель перемогла в номінації "Collectors '1/87 Classic Cars". Вартість такої мініатюри – близько 10 євро.

Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 відтворений з високою точністю компанією Schuco у масштабі 1/87 media.daimler.com

Ще одна цікава модель у масштабі 1/87 завоювала нагороду цьогорічного конкурсу. Відмінною особливістю всюдихода Unimog 406 довжиною всього 5 см є те, що він оснащений електроприводом та управляється по радіо. Модель виготовлена компанією Carson RC Sport, а її вартість 99,5 євро. Мініатюра перемогла у номінації "RC: Electro-Economy".

Цей Unimog 406 довжиною всього 5 см має електропривод та управляється по радіо media.daimler.com

У категорії "Collectors '1/43 Current Large-Run Series" приз дістався автомобілю безпеки чемпіоната Формули 1 Mercedes-AMG GT R. Мініатюра виконана у масштабі 1/43 компанією Premium X. Вартість моделі – близько 40 євро.

Mercedes-AMG GT R у масштабі 1/43 від компанії Premium X media.daimler.com

Копія пожежного автомобіля Benz 2 CSN 1925 роки, оригінал якого можна побачити в Музеї пожежної охорони у Віннендені, виготовлена у масштабі 1/43 компанією Autocult. Новинка завоювала приз у категорії "Collectors '1/43 Commercial Vehicles". Вартість моделі – 135 євро.

Копія пожежного автомобіля Benz 2 CSN 1925 року виготовлена у масштабі 1/43 компанією Autocult media.daimler.com

Завершує список призерів Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113), виконана у масштабі 1/18 компанією Schuco. Нагорода дісталася одному з найстаріших виробників моделей-копій за вдосконалення технології виготовлення. Завдяки цьому вдалося знизити роздрібну ціну моделі з 160 до 100 євро, зберігши при цьому якість та високий рівень деталізації.

Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113) в масштабі 1/18 від компанії Schuco media.daimler.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mercedes-Benz нарядила свої моделі у "потворні" светри, а 63-річний Mercedes-Benz пішов з аукціону за $ 1,15 млн.