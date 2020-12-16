Автомобілі Mercedes-Benz отримали 8 нагород конкурсу 'Модель року'

Автомобілі Mercedes-Benz удостоєні відразу 8 нагород конкурсу "Модель року", проведеного спеціалізованим журналом для моделістів – Modell Fahrzeug.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Продукція німецького бренду користуються популярністю не тільки у автомобілістів, а й у шанувальників автомобільних мініатюр. Для багатьох дитяче захоплення переросло у серйозне доросле хобі. Саме для таких людей німецький видавничий дім Delius Klasing друкує щомісячний спеціалізований журнал Modell Fahrzeug (нім. "Моделі автомобілів").

Щорічно він проводить конкурс серед читачів на звання кращої моделі. 10-й раз поспіль за 30-річну історію конкурсу приз "Top Model Brand" завоював Mercedes-Benz. Крім того, моделям німецького бренду дісталися ще сім нагород.

"Супермоделлю 2020 року" названий Mercedes-Benz 600 Pullman з кузовом ландоле, виготовлений компанією СМС у масштабі 1/18. Ця модель також отримала приз у категорії "Collectors '1/18 Classics". Вартість такої мініатюри – понад 900 євро.

Гоночний седан Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 відтворений з високою точністю компанією Schuco у масштабі 1/87, який дуже популярний у колекціонерів залізничних мініатюр та відповідає масштабу поїздів H0. У нинішньому конкурсі модель перемогла в номінації "Collectors '1/87 Classic Cars". Вартість такої мініатюри – близько 10 євро.

Ще одна цікава модель у масштабі 1/87 завоювала нагороду цьогорічного конкурсу. Відмінною особливістю всюдихода Unimog 406 довжиною всього 5 см є те, що він оснащений електроприводом та управляється по радіо. Модель виготовлена компанією Carson RC Sport, а її вартість 99,5 євро. Мініатюра перемогла у номінації "RC: Electro-Economy".

У категорії "Collectors '1/43 Current Large-Run Series" приз дістався автомобілю безпеки чемпіоната Формули 1 Mercedes-AMG GT R. Мініатюра виконана у масштабі 1/43 компанією Premium X. Вартість моделі – близько 40 євро.

Копія пожежного автомобіля Benz 2 CSN 1925 роки, оригінал якого можна побачити в Музеї пожежної охорони у Віннендені, виготовлена у масштабі 1/43 компанією Autocult. Новинка завоювала приз у категорії "Collectors '1/43 Commercial Vehicles". Вартість моделі – 135 євро.

Завершує список призерів Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113), виконана у масштабі 1/18 компанією Schuco. Нагорода дісталася одному з найстаріших виробників моделей-копій за вдосконалення технології виготовлення. Завдяки цьому вдалося знизити роздрібну ціну моделі з 160 до 100 євро, зберігши при цьому якість та високий рівень деталізації.

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