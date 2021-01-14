Автомобілі Lada перетворяться на Dacia

Концерн Renault презентував стратегію розвитку під назвою Renaulution, у межах якої продукція АвтоВАЗ піде в небуття.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У ієрархії концерну Renault марка Lada буде об'єднана з румунською Dacia.

Оптимізація передбачає відмову від російських платформ, які використовуються у моделях "Гранта", "Веста" та "Нива". У планах французького концерну до 2025 року об'єднати продукцію, що випускається під марками Lada та Dacia на єдиній архітектурі CMF-B, яка вже використовується у Dacia Logan та Sandero нового покоління. Загальну кількість моделей буде скорочено з 18 до 11, а сукупний обсяг виробництва досягне 1,1 млн авто на рік.

Скорочення платформ з 4 до 1 і моделей з 18 до 11 покликане підвищити ефективність бізнесу та скоротити виробничі витрати group.renault.com

Згідно з планом Renaulution, у найближчі роки АвтоВАЗ продовжить випускати свої нинішні моделі, але вже з 2023 почнеться випуск автомобілів на уніфікованій платформі Renault. Під маркою Lada до 2025 року буде представлено 4 новинки, включно з новим поколінням Niva (2024), та модель сегмента C-SUV (2025). Фактично це будуть "ребейджингові" версії моделей Dacia.

Випуск автомобілів Lada на уніфікованій платформі Renault почнеться у 2023 році group.renault.com

Зі свого боку Dacia в нинішньому році почне виробництво компактного електричного кросовера Spring, по одній моделі B-класу заплановано на 2022 та 2024 рік. А у 2025-му повинна вийти перша Dacia С-SUV.

Концептуальний кросовер Dacia Bigster group.renault.com

Тизер нового покоління Lada Niva group.renault.com

"Ренолюція" спрямована на оптимізацію виробничих витрат та підвищення ефективності бізнесу з урахуванням тенденцій розвитку галузі.

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