Автомобілі, колір яких не можна було вибрати: ТОП моделей

Колір автомобіля – важлива складова персоналізації та відображення характеру власника. Але не завжди виробники пропонують вибір, тому купувати машину доводиться в конкретному кольорі.

AutoOboz показав моделі автомобілів, які вирушили в продаж в обраному компанією відтінку без жодних альтернатив. Цікаво, що всі ці машини – рідкісні та швидкі спорткари.

BMW M3 GTS – вершина розвитку купе М3. Близько 10 років тому баварський виробник придумав створити ультимативну модифікацію моделі. Автомобіль отримав збільшений двигун і знижену загальну масу – традиційний рецепт для по-справжньому швидкої машини. "Вишенькою на торті" був колір – насичений помаранчевий відтінок. Без альтернатив.

BMW M3 GTS випускали в помаранчевому кольорі BMW

BMW M3 GTS мав своєрідні характеристики BMW

Один із найбільш дивних, бажаних і загадкових автомобілів в історії – DeLorean DMC-12. Цей суперкар примітний тим, що всі виготовлені екземпляри були в одному кольорі. А якщо конкретніше, кольору не було взагалі, адже в компанії вирішили залишити кузов нефарбованим. Сталевий блиск металевих поверхонь – візитівка не лише професійної кухні, але і DeLorean.

DeLorean DMC-12 вирішили взагалі не фарбувати kanobu.ru

Автомобіль мав сталевий блиск 3dnews.ru

Італійська Ferrari F40 виявилася найкращим суперкаром свого часу, а сьогодні займає почесне місце в колекції кожного ентузіаста, якому пощастило роздобути цю машину. До того ж колір може бути будь-яким. Хоча все це "на індивідуальний смак" та не має стосунку до оригінальної фарби. Всі F40 спочатку були червоними.

Ferrari F40 названо найкращим суперкаром свого часу Ferrari

Ferrari F40 спочатку був червоним Ferrari

Ford Racing Puma був швидким компактним авто на базі гетчбека Fiesta. А синій – улюблений колір Ford. Відчуваєте зв'язок? Всі екземпляри компактної моделі пофарбували в темний насичений відтінок. І не тільки цей автомобіль – Focus RS першого покоління також був тільки синім.

Ford Racing Puma розроблений на базі гетчбека Fiesta redd.it

Ford Focus RS був тільки синім Ford

Lamborghini Reventon, побудований на базі Murcielago, усіх вразив сміливим дизайном, зібраним із різких граней. І без того "гострі" моделі компанії на тлі Reventon виглядали простувато. Багато в чому цьому сприяло і унікальне темно-сіре матове забарвлення.

Lamborghini Reventon вражає сміливим дизайном Lamborghini

Lamborghini Reventon мав темно-сіре матове забарвлення Lamborghini

Компактний Mini Works GP – ультимативна модифікація стандартного гетчбека. Взагалі автомобілі Mini відомі заводською персоналізацією, коли можна обрати практично будь-який відтінок і доповнити образ необхідними аксесуарами. Але в кожному поколінні спортивні Works GP – завжди сірі.

Mini Works GP ультимативна модифікація стандартного гетчбека Mini

Mini Works GP завжди сірі Mini

Porsche 911 GT3 RS виявився легким, потужним підкорювачем гоночних треків та звивистих доріг. Усім своїм виглядом автомобіль натякав на динамічний характер їзди й моторну керованість. Проте все це лише з білим кузовом, із яким покупцям доводилося миритися. Як утіха існувала можливість вибрати колір колісних дисків і наклейок. Їх було два – червоний і синій.

Porsche 911 GT3 RS був лише в білому кольорі Porsche

До нього можна було вибрати кольорові диски Porsche

Ще один зразок оригінальної німецької фантазії – Porsche 911 Sport Classic. Цей спорткар був набагато дорожчим за стандартний 911 і вирушив у продаж обмеженим тиражем. Підкреслити особливий естетичний статус автомобіля була покликана схема забарвлення. Світло-сірий колір поєднувався з трохи більш темними широкими смугами, які перетинали весь кузов уздовж. У поєднанні з ретроспективними колесами вийшло дуже елегантно.

Porsche 911 Sport Classic мав оригінальну схему забарвлення Porsche

Спорткар випустили обмеженим тиражем Porsche

Subaru Impreza P1 – один із тих автомобілів, що необхідно було відправити у вільний продаж для доступу до участі в ралі. Всього створили 1000 таких машин. Сьогодні колекціонери віддають за них сотні тисяч доларів. І нікого не бентежить, що вибирати доводиться з синіх машин.

Subaru Impreza P1 був синім Subaru

Всього створили 1000 таких машин Subaru

Автомобіль, із якого все почалося. Ford Model T. Саме цей персональний транспортний засіб породив уніфікацію. Це відображалося в налагодженому конвеєрному виробництві. Яке, зі свого боку, створювало економію коштів і часу. Отже, автомобілі потрібно фарбувати лише в один колір – чорний. Простий, дешевий та універсальний. Блискуче.

Ford Model T фарбували в чорний колір auto.vercity.ru

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш незвичайні моделі авто, яким не вдалося надовго затриматися на ринку. Всі вони виявилися машинами, що запам'ятовуються, але наступників так і не отримали.