Автомобілі, колір яких не можна було вибрати: ТОП моделей

Колір автомобіля – важлива складова персоналізації та відображення характеру власника. Але не завжди виробники пропонують вибір, тому купувати машину доводиться в конкретному кольорі.

AutoOboz показав моделі автомобілів, які вирушили в продаж в обраному компанією відтінку без жодних альтернатив. Цікаво, що всі ці машини – рідкісні та швидкі спорткари.

BMW M3 GTS – вершина розвитку купе М3. Близько 10 років тому баварський виробник придумав створити ультимативну модифікацію моделі. Автомобіль отримав збільшений двигун і знижену загальну масу – традиційний рецепт для по-справжньому швидкої машини. "Вишенькою на торті" був колір – насичений помаранчевий відтінок. Без альтернатив.

Один із найбільш дивних, бажаних і загадкових автомобілів в історії – DeLorean DMC-12. Цей суперкар примітний тим, що всі виготовлені екземпляри були в одному кольорі. А якщо конкретніше, кольору не було взагалі, адже в компанії вирішили залишити кузов нефарбованим. Сталевий блиск металевих поверхонь – візитівка не лише професійної кухні, але і DeLorean.

Італійська Ferrari F40 виявилася найкращим суперкаром свого часу, а сьогодні займає почесне місце в колекції кожного ентузіаста, якому пощастило роздобути цю машину. До того ж колір може бути будь-яким. Хоча все це "на індивідуальний смак" та не має стосунку до оригінальної фарби. Всі F40 спочатку були червоними.

Ford Racing Puma був швидким компактним авто на базі гетчбека Fiesta. А синій – улюблений колір Ford. Відчуваєте зв'язок? Всі екземпляри компактної моделі пофарбували в темний насичений відтінок. І не тільки цей автомобіль – Focus RS першого покоління також був тільки синім.

Lamborghini Reventon, побудований на базі Murcielago, усіх вразив сміливим дизайном, зібраним із різких граней. І без того "гострі" моделі компанії на тлі Reventon виглядали простувато. Багато в чому цьому сприяло і унікальне темно-сіре матове забарвлення.

Компактний Mini Works GP – ультимативна модифікація стандартного гетчбека. Взагалі автомобілі Mini відомі заводською персоналізацією, коли можна обрати практично будь-який відтінок і доповнити образ необхідними аксесуарами. Але в кожному поколінні спортивні Works GP – завжди сірі.

Porsche 911 GT3 RS виявився легким, потужним підкорювачем гоночних треків та звивистих доріг. Усім своїм виглядом автомобіль натякав на динамічний характер їзди й моторну керованість. Проте все це лише з білим кузовом, із яким покупцям доводилося миритися. Як утіха існувала можливість вибрати колір колісних дисків і наклейок. Їх було два – червоний і синій.

Ще один зразок оригінальної німецької фантазії – Porsche 911 Sport Classic. Цей спорткар був набагато дорожчим за стандартний 911 і вирушив у продаж обмеженим тиражем. Підкреслити особливий естетичний статус автомобіля була покликана схема забарвлення. Світло-сірий колір поєднувався з трохи більш темними широкими смугами, які перетинали весь кузов уздовж. У поєднанні з ретроспективними колесами вийшло дуже елегантно.

Subaru Impreza P1 – один із тих автомобілів, що необхідно було відправити у вільний продаж для доступу до участі в ралі. Всього створили 1000 таких машин. Сьогодні колекціонери віддають за них сотні тисяч доларів. І нікого не бентежить, що вибирати доводиться з синіх машин.

Автомобіль, із якого все почалося. Ford Model T. Саме цей персональний транспортний засіб породив уніфікацію. Це відображалося в налагодженому конвеєрному виробництві. Яке, зі свого боку, створювало економію коштів і часу. Отже, автомобілі потрібно фарбувати лише в один колір – чорний. Простий, дешевий та універсальний. Блискуче.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш незвичайні моделі авто, яким не вдалося надовго затриматися на ринку. Всі вони виявилися машинами, що запам'ятовуються, але наступників так і не отримали.