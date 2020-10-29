Автомобіль за $4200 вирвався в лідери продажу серед електрокарів

Китайська "малолітражка" Wuling Hong Guang Mini EV стала найбільш продаваним електромобілем у себе на батьківщині. Минулого місяця в КНР було продано 20 150 таких автомобілів. Багато в чому на цьому позначилася доступність автомобіля: ціни на нього стартують від 4 162 доларів (топова версія обійдеться в 5 607 доларів).

Як пише InsideEVs, Guang Mini EV став першим і поки єдиним електрокаром китайського ринку, якому вдалося обігнати за продажем Tesla Model 3. Втім, справедливості заради варто відзначити, що каліфорнійська "трійка" коштує в 10 разів дорожче.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV є продуктом спільного підприємства SAIC-GM-Wuling. Він являє собою ідеальну транспортний засіб для пересування в мегаполісі. Довжина машини становить 2917 мм, ширина – 1493 мм, висота – 1621 мм, а колісна база – 1 940 мм. Салон розрахований на 4 чоловік, обсяг багажника становить 741 літр при відкинутій спинці заднього сидіння.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Технічних характеристик Guang Mini EV також вистачає для задоволення потреб в міських умовах. Електрокар приводиться в рух електродвигуном потужністю 13 кВт (17,4 к.с.) і крутний момент 85 Нм, його максимальна швидкість становить 100 км/год. Доступні дві батареї: одна – на 9,2 кВтг з запасом ходу 120 км, інша – ємністю 13,8 кВтг, якої вистачає на пробіг 170 км.

Guang Mini EV General Motors

Guang Mini EV General Motors

Варто відзначити, що високий попит на Guang Mini EV зберігається досі: коли автомобіль вийшов на ринок цього літа, виробник відразу отримав на новинку більш 50 тис. замовлень.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Renault вирішив відмовитися від дизельних двигунів. Французька компанія візьме курс на електромотори і гібридні установки.