Автомобіль за 11 млн євро перетворили на новорічну прикрасу

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Автомобіль за 11 млн євро перетворили на новорічну прикрасу

Компанія Bugatti перетворила свій унікальний гіперкар La Voiture Noire на найдорожчу різдвяну і новорічну прикрасу в світі. Автомобіль вартістю 11 млн євро в красивій "обгортці" виставили на показ в одному з міст Франції.

Як пише Auto-Moto, машина знаходиться на центральній площі міста Мольсайм. Ефектний Bugatti поміщений в скляний "кіоск": завдяки панорамним склу будь-який бажаючий може оглянути машину з усіх боків. Усередині куба також є табличка з коротким описом La Voiture Noire.

Машина коштує 11 млн євро, але до сих по невідомо, чи купив її хтось

"Я дуже вдячний Bugatti за такий чудовий подарунок місту. Тепер у всіх жителів Мольсхейм є прекрасна можливість помилуватися унікальним шедевром, яким пишався б сам Етторе Бугатті", – прокоментував подію мер Мольсайм Лоран Ферст.

Відзначимо, що прем'єра Bugatti La Voiture Noire відбулася минулого року на автосалоні в Женеві. Його випустили на честь легендарного Bugatti Model 57 SC Atlantic, який був побудований на початку Другої світової війни, а зараз вважається загубленим. Новітній гіперкар відрізняється карбоновим кузовом, за рух Bugatti La Voiture Noire відповідає двигун 8.0 W16 потужністю 1500 к.с. і 1600 Нм. Досі невідомо, хто покупець цього автомобіля і чи існує він взагалі, оскільки мало хто погодиться виставити таку унікальну річ на публіці.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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