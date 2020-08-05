Автомобіль з українським похожденням здивував можливостями

VinFast Lux SA2.0 President – новий кросовер молодого виробника з В'єтнаму, який має український слід і проявляє амбіції в тому числі в сегменті електромобілів.

Володіє компанією VinFast в'єтнамський бізнесмен Фам Нят Вионг, який свого часу створив і розкрутив в Україні бренд з виробництва і продажу локшини швидкого приготування Мівіна. Тепер свій капітал мільярдер вклав в нового автовиробника.

Новий VinFast Lux SA2.0 President побудований на базі старого кросоверу BMW X5 і являє собою спортивну модифікацію стандартного Lux SA2.0. На відміну від нього під капотом встановлено 6,2-літровий двигун V8 від Chevrolet Corvette.

Стандартний VinFast Lux SA2.0. Фото: kolesa.ru

Стандартний VinFast Lux SA2.0. Фото: kolesa.ru

Силова установка розвиває 455 к.с. і дозволяє автомобілю розганятися до максимальних 300 км/год. Від стандартного кросовера нова модель зовні відрізняється спортивним обвісом і бронзовими акцентами на кузові та колесах.

Салон VinFast Lux SA2.0 President. Фото: kolesa.ru

У салоні – великий сенсорний монітор і шкіряне оздоблення (швидше за все, штутне). Автомобіль оснащено клімат-контролем, електричним регулюванням крісел, датчиками світла та дощу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдорожчий кросовер BMW X5 майже за 200 000 євро, який побачили в Україні.