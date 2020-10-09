Geely перетворили на розкішне таксі за $150 000

Британська компанія Sutton Bespoke, яка займається кастомизацией спортивних і ексклюзивних авто, представила проект розкішного автомобіля таксі – рівня моделей Rolls-Royce а Bentley. Основою послужив новий "лондонський кеб" LEVC TX від китайської Geely.

Як пише Autonews, автомобіль отримав назву Sutton VIP Class LEVC. Його головна особливість – істотно перероблений салон (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Оздоблення інтер'єру представлена шкірою, алькантарою та дерев'яним шпоном, а в оснащення увійшов панорамний дах, ТВ-дисплей з Apple TV, ігрова консоль Sony Playstation 4 та навіть холодильник. Також у кожного з задніх пасажирів є окрема мультимедіа.

Нарешті, автори проекту подбали і про безпеку пасажирів (а також водіїв), відокремивши передню частину від заднього відсіку перегородкою з поліпшеною звукоізоляцією. Драйвера забезпечили цифровий панеллю приладів і сидінням з електрорегулюванням.

Коштує таке таксі трохи більше 155 тис. доларів. Випускати його будуть невеликими партіями.

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