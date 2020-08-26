Автодорогу проклали між поверхами висотки: як це виглядає

Віталій Сазонов Новини 09:39, 26.08.2020

Ось уже як майже три десятка років в Японії існує унікальне інфраструктурне спорудження, яке відоме на весь світ. Йдеться про трасу, яка проходить просто між поверхами хмарочоса.

На початку 1990-х один японський інвестор захотів побудувати в місті Осака хмарочос. Однак його турбувало проходження шосе в тому місці, де він хотів звести будівлю. Підприємець поцікавився, чи можна купити землю і пустити дорогу під хмарочосом, але ця ідея зазнала поразки. Втім, з часом рішення було знайдено, і воно вийшло дуже оригінальним.

Дорогу пустили просто між поверхами хмарочоса.
Фото: wikipedia.org

Задумка була наступною: з'їзд з траси буде побудований так, щоб він проходив через хмарочос, між 5-м і 7-м поверхами. І вже у 1992 році було відкрито будівлю Gate Tower Building з унікальним тунелем. У хмарочосі 16 поверхів над землею і два поверхи підземного парікінга. Ліфт з'єднує поверхи з офісними приміщеннями та гаражами, при цьому він не зупиняється з 5 по 7 поверх.

Траса, що проходить через будівлю, захищена спеціальною конструкцією, яка знижує шум і вібрацію. Ця споруда стала своєрідною туристичною визначною пам'яткою Осаки. Як вона виглядає, можна побачити в ролику нижче.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що експерти провели дослідження на тему того, скільки автомобілістів забувають про те, де припаркували своє авто.

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