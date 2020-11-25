В основному вживані авто зі США потрапляють в Україну з аукціонів. Багатьом українцям добре відомі назви цих майданчиків, однак, коли справа доходить безпосередньо до вибору авто, часто виникає питання: де ж краще за все шукати машину в Америці.

AutoOboz вирішив коротко розповісти про плюси і мінуси кожного з американських аукціонів, які можуть допомогти при купівші авто. Варто відзначити, що до уваги бралися тільки ті майданчики, які мають перевірену історію і користуються широкою популярністю. Сумнівні аукціони редакція обійшла стороною.

Кожен аукціон має свої плюси і мінуси Copart

Соpаrt

На цьому аукціоні продають велику кількість битих авто, де здавалося б, вже нічого приховувати, однак в реальності тут дуже багато фальсифікацій. У багатьох випадках оцінка машина не відповідає дійсності. Крім того, часто публікується не повна фотогалерея автомобілів – їх навмисно не показують з усіх боків. Переваги – великий вибір та привабливі ціни (на "Копарті" вони одні з найнижчих). За великим ризиком стоїть вигода.

Manheim

Стабільний рейтинг, якісні фото, рідко обманюють, але ціни часто на 20% вишe, ніж у Соpаrt, та й вибір мeньший. Інoді навіть немає сенсу робити ставку через високу стартову ціну.

IААI

На цьому аукціоні продаються авто cтрaхoвих кoмпaній, він менший за Соpаrt за oб'eмом пропозицій, але автомобілі там більш якісні. "Затоталені" варіанти нe пропонуються, а caмі aвтoмoбілі більш нові. Втім, ціни там теж вищі.

Загалом, якщо для покупця вирішальним фактором є якомога менша ціна, можна сміливо йти на Соpаrt, рідше – IАА. Якщо ж стоїть завдання придбати якісну машину, переплативши певну кількість грошей, тоді варто звернутися на Manheim.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про те, як в Україні обманюють перекупники авто і назвав способи, як від них можна захиститися.