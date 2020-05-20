Кожні два роки Європейська програма оцінки нових автомобілів Euro NCAP оновлює і посилює свої протоколи випробувань.

Цього року були введені нові тести, щоб задовольнити потреби в захисті пасажирів, поліпшити захист після аварії і впровадити передові технології допомоги водієві.

Авто стануть безпечнішими: Euro NCAP посилює вимоги euroncap.com

Ключовою зміною є впровадження нового бар'єру для випробування на лобове зіткнення з рухомим автомобілем, що змінив нерухомий бар'єр, який застосовувався Euro NCAP протягом останніх 23 років. Нова методика дозволить більш адекватно оцінювати вплив конструкції авто не тільки на водія і пасажирів всередині авто, але побічну дію на інших учасників ДТП. Крім того, вперше був застосований найсучасніший у світі манекен для краш-тесту середнього розміру THOR.

Авто стануть безпечнішими: Euro NCAP посилює вимоги euroncap.com

Побічна дія є другою за частотою причиною смертності або отримання серйозних травм. Останні оновлення в області оцінки безпеки включають коригування швидкості і маси при бічному ударі. Також вперше Euro NCAP стало оцінювати захист водія і пасажира на передньому сидінні при їх взаємодії в процесі удару. За допомогою нового тесту можна адекватно перевірити захист, пропонований новими елементами захисту, зокрема, центральними подушками безпеки.

Euro NCAP продовжує тестувати новітнє покоління систем запобігання аварій і допомоги водієві (AEB). Додані нові складні тестові сценарії, щоб оцінити технологію AEB для автомобілів і вразливих учасників дорожнього руху, зокрема під час руху заднім ходом і при поворотах на перехрестях. Одним з елементів оцінки системи Safety Assist розглядається система моніторингу стану водія.

Авто стануть безпечнішими: Euro NCAP посилює вимоги euroncap.com

Підвищення рівня безпеки – це не тільки подушки безпеки або поліпшені системи допомоги водієві. Безпека після аварії також грає важливу роль у виживанні при аварії. У співпраці зі CTIF, Міжнародною асоціацією пожежних і рятувальних служб, Euro NCAP розробив новий рейтинг безпеки після аварії.

Виробники отримають додаткові бали за безпеку, якщо інформація про порятунок буде точною і легко доступною. Euro NCAP також перевіряє простоту доступу в салон, роботу електричних дверних ручок та інших елементів, а також підтримує розширені функції виклику екстреної допомоги eCall.

Усі ці зміни є основними аспектами нових протоколів Euro NCAP 2020. Нова методика дозволить істотно підвищити рівень безпеки. Автомобілі, які будуть відповідати новим вимогам, зможуть отримати максимальну оцінку "5 зірок".

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