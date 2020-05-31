Авто на єврономерах в Україні будуть роздавати безкоштовно: хто зможе отримати

Новини 15:12, 31.05.2020 Оновлено: 15:47, 31.05.2020

В Україні почнуть роздавати безкоштовно конфісковані автомобілі на єврономерах.

Як пише Telegram-канал "Укравтопром", мова йде про машини, конфісковані в зв'язку зі спробою незаконно провезти на них контрабандні товари через державний кордон.

В Україні будуть роздавати авто безкоштовно

Такі авто виставляються на електронні торги в системі СЕТАМ ("Система електронних торгів арештованим майном"), а в разі незатребуваності надходять у розпорядження комісії, яка ухвалює рішення, в чиє користування передати їх безоплатно.

При цьому транспортні засоби зможуть отримати медичні та соціальні установи, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

Заявку на отримання автомобіля необхідно подавати до місцевих органів Державної виконавчої служби.

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Раніше OBOZREVATEL писав, які авто віддають безкоштовно в Німеччині.

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