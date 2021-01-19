Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників "євроблях"

Марина Погорілко Новини 15:22, 19.01.2021 Оновлено: 15:25, 19.01.2021

"Євробляхерів" почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, йдеться на сторінці "Водії України" у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Збиває людину, ми прибуваємо на місце – євробляхи є, машина є, а людини немає. Хто збив? Хто за кермом? Хто відповідальний? Ніхто не знає. Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявлятися і відправлятися на штрафмайданчик. Плакати не треба – повинен бути порядок", – сказав Аваков.

У штрафуванні "євробляхерів" винні ті, хто тікає з місць ДТП
Facebook Водії України

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, поліція отримала доступ до бази даних митниці і тепер зможе побачити, хто та коли ввіз автомобіль на іноземних номерах.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Орєшкін: Навальний підриває стабільність режиму Кремля, його хотіли б грохнути, як Нємцова

Масові хрещенські купання – не українська традиція? У ПЦУ пояснили нюанси

У Запоріжжі на священників УПЦ МП напали з ножами. Фото

"Слуга" Третьякова має намір заборонити українцям працювати на вихідних. Законопроєкт

Пенсії суддям підвищили майже на 40 тис. грн: названо величезний розмір виплати