Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників "євроблях"

Марина Погорілко
Марина Погорілко
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Власників 'євроблях' почали штрафувати, Аваков пояснив

"Євробляхерів" почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, йдеться на сторінці "Водії України" у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Збиває людину, ми прибуваємо на місце – євробляхи є, машина є, а людини немає. Хто збив? Хто за кермом? Хто відповідальний? Ніхто не знає. Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявлятися і відправлятися на штрафмайданчик. Плакати не треба – повинен бути порядок", – сказав Аваков.

У штрафуванні "євробляхерів" винні ті, хто тікає з місць ДТП

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, поліція отримала доступ до бази даних митниці і тепер зможе побачити, хто та коли ввіз автомобіль на іноземних номерах.

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