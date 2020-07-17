Audi SQ7 і SQ8 отримали новий мотор V8 TFSI

Восени на європейський ринок виходять спортивні кросовери Audi SQ7 і SQ8 нового покоління, які отримали більш потужний силовий агрегат.

Новий 4-літровий бензиновий турбомотор V8 TFSI. фото: audi-mediacenter.com

Топові версії спортивних кросоверів Audi SQ7 і SQ8 отримали новий двигун TFSI. Бітурбірованний V8 замінить в під капотом місце 8-циліндрового турбодизеля TDI. На відміну від попередника, новинка забезпечує більшу потужність, володіє кращою паливною економічністю і гарантує кращу динаміку.

2021 Audi SQ8. фото: audi-mediacenter.com

2021 Audi SQ7. фото: audi-mediacenter.com

Новий мотор оснащений системою відключення частини циліндрів, що дозволить знизити витрату пального і кількість шкідливих викидів в атмосферу. Адаптивна спортивна пневмопідвіска і повноприводна трансмісія дозволять в повній мірі реалізувати потенціал нового мотора.

2021 Audi SQ7. фото: audi-mediacenter.com

Технічні характеристики кросоверів не поступляться можливостям двомісних спорткарів. Наприклад, потужність мотора виросла на 72 к.с. до 507 к.с., а обертовий момент досягає 770 Нм. Двигун дозволяє SQ7 і SQ8 розігнатися до першої "сотні" за 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км / ч.

Салон Audi SQ7. фото: audi-mediacenter.com

На малих навантаженнях система COD відключає 4 з 8 циліндрів, знижується тиск наддуву в турбінах, а також оптимізується процес газорозподілу. Розташування нагнітачів в розвалі блоку циліндрів забезпечує мінімальніе шлях проходження газів і гарну віддачу мотора навіть на низьких оборотах.

Салон Audi SQ8. фото: audi-mediacenter.com

Новий мотор працює в тісній взаємодії з 8-ступінчастою коробкою передач tiptronic і постійним повним приводом. У стандартну комплектацію новинок увійшло повнокероване шасі. На малих швидкостях задні колеса повертаються в протилежному напрямку переднім на кут 5 градусів, щоб зменшити радіус повороту. На швидкості вище 60 км/год вони повертаються в ту ж сторону, що і передні, підвищуючи стабільність при маневрах.

2021 Audi SQ8. фото: audi-mediacenter.com

Ще дві додаткові опції допоможуть отримати максимальне задоволення від драйву – електромеханічний стабілізатор поперечної стійкості eAWS і спортивний диференціал. Перший підвищує рівень комфорту і стійкості при проходженні поворотів на високих швидкостях, другий більш ефективно розподіляє момент між задніми колесами.

2021 Audi SQ8. фото: audi-mediacenter.com

Продажі новинок стартують восени нинішнього року. Вартість Audi SQ7 4.0 TFSI в Німеччині буде стартувати з 93287 євро, а за Audi SQ8 доведеться віддати не менше 101086 євро.

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