Audi розширює асортимент купеобразних кросоверів

Німецька компанія Audi презентувала новий купеобразний кросовер Q5 Sportback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка надійде до європейських дилерів компанії в першій половині наступного року.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото: audi-mediaservices.com

Черговий компактний кросовер побудований на базі спорідненої моделі Q5. Від свого побратима новинка відрізняється формою даху і задньою частиною кузова. Крім того, для Sportback підготували легкосплавні диски з новим малюнком, змінили облицювання радіатора, а також трохи зміняли бампери.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото: audi-mediaservices.com

За габаритними розмірами Q5 Sportback відрізняється тільки довжиною, яка зросла на 7 мм (до 4689 мм), а ширина і висота залишилися без змін – 1893 і 1662 мм відповідно.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото: audi-mediaservices.com

Новинка успадкувала інтер'єр оновленого Audi Q5. Тут є 12,3-дюймова цифрова приладова панель і мультимедійна система MMI з сенсорним екраном діагоналлю 10,1 дюйма. Порівняно зі звичайним Q5 купеобразна версія має трохи менший багажник – 510 проти 550 л, але його можна збільшити до 570 л, зсунувши вперед регульований по довжині і нахилу спинки задній диван. Якщо ж повністю скласти спинку заднього ряду, то можна буде перевезти 1480 л поклажі.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото: audi-mediaservices.com

Для новинки буде запропонована широка гама бензинових і дизельних моторів потужністю від 163 до 367 к.с. Всі вони електрифіковані і отримали допоміжні стартер-генератори на 12 або 48 Вольт залежно від числа циліндрів. Крім того, пізніше в сімействі з'являться гібриди з чотирициліндровими бензиновими двигунами – 50 TFSI e (299 к.с.) і 55 TFSI e (367 к.с.).

+2021 Audi Q5 Sportback. фото: audi-mediaservices.com

Усі мотори будуть працювати в парі з 7-ступінчастим "роботом" S tronic або 8-ступінчастим "автоматом". Базова версія з 163-сильним турбодизелем має передній привід, інші оснащуються трансмісією quattro ultra з муфтами підключення задніх коліс. Постійний повний привід quattro використовується на версіях з 6-циліндровим двигуном.

Вартість нового компактного купеобразного кросовера від Audi стане відома ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi підготувала "зелену" версію A3 з ГБО.