Audi розширює асортимент купеобразних кросоверів

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
4,4 т.
Audi розширює асортимент купеобразних кросоверів

Німецька компанія Audi презентувала новий купеобразний кросовер Q5 Sportback.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка надійде до європейських дилерів компанії в першій половині наступного року.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото:

Черговий компактний кросовер побудований на базі спорідненої моделі Q5. Від свого побратима новинка відрізняється формою даху і задньою частиною кузова. Крім того, для Sportback підготували легкосплавні диски з новим малюнком, змінили облицювання радіатора, а також трохи зміняли бампери.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото:

За габаритними розмірами Q5 Sportback відрізняється тільки довжиною, яка зросла на 7 мм (до 4689 мм), а ширина і висота залишилися без змін – 1893 і 1662 мм відповідно.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото:

Новинка успадкувала інтер'єр оновленого Audi Q5. Тут є 12,3-дюймова цифрова приладова панель і мультимедійна система MMI з сенсорним екраном діагоналлю 10,1 дюйма. Порівняно зі звичайним Q5 купеобразна версія має трохи менший багажник – 510 проти 550 л, але його можна збільшити до 570 л, зсунувши вперед регульований по довжині і нахилу спинки задній диван. Якщо ж повністю скласти спинку заднього ряду, то можна буде перевезти 1480 л поклажі.

+2021 Audi Q5 Sportback. фото:

Для новинки буде запропонована широка гама бензинових і дизельних моторів потужністю від 163 до 367 к.с. Всі вони електрифіковані і отримали допоміжні стартер-генератори на 12 або 48 Вольт залежно від числа циліндрів. Крім того, пізніше в сімействі з'являться гібриди з чотирициліндровими бензиновими двигунами – 50 TFSI e (299 к.с.) і 55 TFSI e (367 к.с.).

+2021 Audi Q5 Sportback. фото:

Усі мотори будуть працювати в парі з 7-ступінчастим "роботом" S tronic або 8-ступінчастим "автоматом". Базова версія з 163-сильним турбодизелем має передній привід, інші оснащуються трансмісією quattro ultra з муфтами підключення задніх коліс. Постійний повний привід quattro використовується на версіях з 6-циліндровим двигуном.

Вартість нового компактного купеобразного кросовера від Audi стане відома ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi підготувала "зелену" версію A3 з ГБО.

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