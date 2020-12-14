Audi розпочала продаж гібридного хетчбека A3 Sportback 45 TFSI e

Audi продовжує розширювати гаму гібридних моделей. Черговим поповненням в сімействі став хетчбек A3 Sportback 45 TFSI e.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Автомобіль отримав більш потужний силовий агрегат та розширений пакет опцій.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e отримав 245-сильний гібридний силовий агрегат та розширену базову комплектацію audi-mediacenter.com

Audi A3 Sportback 40 TFSI e оснащується 1,4-літровим бензиновим турбомотором, який має в своєму арсеналі 150 к.с. потужності та 250 Нм крутного моменту. У парі з ним працює електромотор потужністю 80 кВт (109 к.с.), момент якого досягає 330 Нм. В результаті силовий агрегат має сумарну потужність 245 л.с., та момент величиною 400 Нм. У порівнянні з раніше представленою версією A3 40 TFSI e, новинка додала 41 к.с. та 50 Нм.

Вбудований у корпус 6-ступіневої роботизованої КП S tronic електромотор живиться від літій-іонної батареї ємністю 13 кВтг. На повну зарядку акумулятора від звичайної домашньої електромережі буде потрібно 5 годин.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e можна зарядити вдома за 5 годин audi-mediacenter.com

Передньопривідний хетчбек здатний розганятися до першої "сотні" за 6,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 232 км/год. Середня витрата палива по циклу NEDC складає близько 1,4-1,5 л/100 км. Запас ходу на електротязі складає близько 63 км (WLTP) а максимальна швидкість в цьому випадку буде обмежена електронікою на позначці 140 км/год. Водій може вибирати між чотирма режимами роботи силового агрегату, включаючи повністю електричний.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e виділяється тонованими елементами декору, а в якості опції можна замовити матричні фари. Крім того, автомобіль отримав 17-дюймові легкосплавні диски та більш ефективну гальмівну систему з червоними супортами й дисками збільшеного діаметру – 340 мм спереду та 310 мм – ззаду.

Салон Audi A3 Sportback 45 TFSI e audi-mediacenter.com

Audi A3 Sportback 45 TFSI e отримав спортивні крісла з оригінальним декоративним оздобленням audi-mediacenter.com

Цифрова шкала приладів Audi A3 Sportback 45 TFSI e забезпечить водія всією необхідною інформацією audi-mediacenter.com

У стандартне оснащення увійшли: спортивні крісла, тоновані стекла, двозонний клімат-контроль та цифровий кокпіт з двома дисплеями.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e оцінили в 40395 євро audi-mediacenter.com

Вартість A3 Sportback 45 TFSI e в Німеччині починається з позначки 40395 євро, причому, покупцям передбачена державна компенсація у розмірі 6750 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , Сімейство Audi Q3 поповнилося гібрида, а в лінійці кросоверів марки з'явилася топова модифікація SQ5 Sportback.