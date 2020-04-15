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15 квітня • оновлено в 15:53
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Audi, Renault і Hyundai перезапускатимуть виробництво в Європі

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Ряд великих автовиробників почали відновлювати виробництво на заводах в Європі, хоча значна частина континенту продовжує боротися з пандемією коронавируса.

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

audi-mediacenter.com

Аналітики Bloomberg підрахували, що спад виробництва автомобілів в Європі може призвести до скорочення випуску авто на 3 млн в цьому році і втрати 60 млрд євро доходiв. Уряди і корпорації шукають способи відновити виробництво, щоб відновити економіку.

Наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорює з керівниками федеральних земель можливі кроки по ослабленню обмежень карантину, щоб дозволити Daimler, Audi і BMW, відновити виробництво на німецьких заводах.

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

audi-mediacenter.com

За повідомленням Bloomberg, завод Audi з виробництва двигунів в угорському Дьере відновив роботу. Поки на конвеєрі трудиться 100 робітників в одну зміну. До кінця тижня планують запустити другу зміну.

У Audi сподіваються, що завод з виробництва двигунів повернеться до докризового рівня, а до кінця тижня відновиться і виробництво автомобілів. "Компанія робить все можливе, щоб зберегти здоров'я своїх співробітників", – йдеться в заяві Audi.

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

Audi возобнавляет виробництво двигунів і автомобілів на угорському заводі

audi-mediacenter.com

Представники компанії Renault недавно підтвердили, що відновили частину операцій в Португалії і планують запустити виробництво в Румунії вже 21 квітня. А завод Hyundai в чеській Носовіце відновлює виробництво на цьому тижні з двома змінами замість звичайних трьох.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Audi Hyundai Renault Daimler BMW новини авто
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