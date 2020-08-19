Audi Quattro простояла без руху 26 років: що з нею сталося

У Великій Британії виставили на продаж один з екземплярів культового купе Audi Quattro Turbo. На жаль, машина перебуває в поганому стані, а тому оцінили її дешево, як для такого авто.

Нового власника для Quattro підшукує британський аукціонний будинок CCA. Він розраховує виручити з продажу лише 8-10 тисяч фунтів стерлінгів (8 870-11 100 євро). Така ціна пояснюється тим, що автомобіль, випущений в далекому 1985 році, простояв без рух 26 років, хоча його пробіг становить чималі 286 тисяч.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Протягом усього цього часу Ауді, по суті, перебувала на вулиці – її залишили в звичайному сараї без утеплення і навіть воріт. У підсумку, "німець" сильно постраждав від впливу довкілля (наслідки цього можна детально розглянути на фото).

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Під капотом цього Quattro Turbo встановлено 2,1-літровий турбований 5-циліндровий мотор, нової машина прискорювалася до "сотні" за 7,1 сек. і розвивала максимальну швидкість 220 км/год.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Завести автомобіль не намагалися, тому продавець не може гарантувати працездатність двигуна та коробки передач. Не виключено, що новому власникові доведеться провести комплексну реставрацію авто: ремонт агрегатів, електроніки, а також чистку та відновлення кузова і салону.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

До речі, свого часу Audi Quattro викликала справжній фурор на ринку, її навіть захоплювалися автомобільні журналісти. Вона привертала увагу своєю керованістю, азартним характером і приємною ціною (у 1981 році за неї просили 14 500 фунтів стерлінгів, тоді як BMW 6 Series Coup коштувала на 5 000 дорожче). Випускалася Audi Quattro з 1980 по 1991 рік, за цей час було випущено близько 11 000 од. моделі.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали процес розпакування автомобіля вартістю 5 млн доларів.