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Audi Quattro простояла без руху 26 років: що з нею сталося

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
3,0 т.
Audi Quattro простояла без руху 26 років: що з нею сталося

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.. Фото: classiccarauctions.co.uk

У Великій Британії виставили на продаж один з екземплярів культового купе Audi Quattro Turbo. На жаль, машина перебуває в поганому стані, а тому оцінили її дешево, як для такого авто.

Нового власника для Quattro підшукує британський аукціонний будинок CCA. Він розраховує виручити з продажу лише 8-10 тисяч фунтів стерлінгів (8 870-11 100 євро). Така ціна пояснюється тим, що автомобіль, випущений в далекому 1985 році, простояв без рух 26 років, хоча його пробіг становить чималі 286 тисяч.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Протягом усього цього часу Ауді, по суті, перебувала на вулиці – її залишили в звичайному сараї без утеплення і навіть воріт. У підсумку, "німець" сильно постраждав від впливу довкілля (наслідки цього можна детально розглянути на фото).

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Під капотом цього Quattro Turbo встановлено 2,1-літровий турбований 5-циліндровий мотор, нової машина прискорювалася до "сотні" за 7,1 сек. і розвивала максимальну швидкість 220 км/год.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Завести автомобіль не намагалися, тому продавець не може гарантувати працездатність двигуна та коробки передач. Не виключено, що новому власникові доведеться провести комплексну реставрацію авто: ремонт агрегатів, електроніки, а також чистку та відновлення кузова і салону.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

До речі, свого часу Audi Quattro викликала справжній фурор на ринку, її навіть захоплювалися автомобільні журналісти. Вона привертала увагу своєю керованістю, азартним характером і приємною ціною (у 1981 році за неї просили 14 500 фунтів стерлінгів, тоді як BMW 6 Series Coup коштувала на 5 000 дорожче). Випускалася Audi Quattro з 1980 по 1991 рік, за цей час було випущено близько 11 000 од. моделі.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років.

Audi Quattro, яка простояла без руху 26 років. Фото: classiccarauctions.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали процес розпакування автомобіля вартістю 5 млн доларів.

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