Audi презентувала нові версії S3

Компанія з Інгольштадта офіційно представила нові S3 Sportback і S3 Sedan. Про це повідомляє прес-служба компанії.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

Два десятиліття тому Audi вперше представила спортивну версію хетчбека S3. З тих пір сімейство розширилося і безперервно змінювалося. В цьому році компанія представляє нове покоління S3 Sportback і S3 Sedan.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

Автомобілі отримали ефектний дизайн, що формується масивної радіаторної гратами Singleframe, значними повітрозабірниками і світлодіодними фарами з оригінальним малюнком. Ззаду впізнати новинки можна за великим дифузора і квартету хромованих патрубків вихлопної системи.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

В арсеналі новинок – 7-ступінчаста роботизована коробка передач S tronic і фірмова система повного приводу quattro. Під капотом розташувався 310-сильний турбований мотор сімейства TFSI, який має крутний момент в 400 Нм. На розгін від 0 до 100 км / ч як хетчбеку, так і седану буде потрібно не більше 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км / ч.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

У порівнянні зі звичайними A3 дорожній просвіт зменшили на 15 мм. В якості опції можна замовити спортивну підвіску S з системою зміни жорсткості амортизаторів. Також автомобіль отримав новий більш ефективний підсилювач гальм та вентильовані гальмівні диски. За дорогу новинки чіпко тримаються низкопрофильними шинами на 18-дюймових дисках, але в якості опції можна замовити 19-дюймові.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

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2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

У порівнянні з попередниками, хетчбек виріс в довжину на 30 мм (4,34 м), а седан – на 40 см (4,5 м), а також стали ширше на 30 мм. Колісна база – 2,64 м. Об'єм багажного відділення S3 Sportback може варіюватися від 325 до 1145 л, а у седана багажник вміщає 370 л.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

На приладовій панелі розташувався 10,25-дюймової цифровий дисплей, а в якості опції пропонується 12.3-дюймова шкала приладів. По центру торпеди розташований сенсорний дисплей, який відповідає за інформаційно-розважальні функції. Спортивні крісла нової форми мають оздоблення з екологічно чистих матеріалів з контрастною прострочкою. А розважати водія і його супутників в дорозі буде преміальна аудіосистема Bang & Olufsen з об'ємним звучанням.

2021 Audi S3 Sportback і Audi S3 Sedan. фото: audi-mediacenter.com

Прийом замовлень в більшості європейських країн стартує в нинішньому місяці, а в салонах дилерів автомобілі очікуються на початку жовтня. У Німеччині вартість S3 Sportback починається з позначки в €46303, а S3 Sedan – с € 47180. До моменту старту продажів приурочений випуск лімітованої серії "Edition one". Вона буде відрізнятися кольором Python Yellow (Sportback) і Tango Red (Sedan) з чорними декоративними акцентами, 19-дюймовими дисками і оздобленням спортивних сидінь шкірою Наппа.

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