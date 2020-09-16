Audi презентувала хетчбек A3 Sportback з ГБО

Компанія Audi представила нову версію хетчбека A3 Sportback з газобалонним обладнанням.

Про це повідомляє прес-служба німецького виробника. Хетчбек A3 Sportback 30 g-tron оснащується 1,5-літровим 131-сильним турбованим двигуном TFSI, який серйозно модернізували для роботи на стисненому природному газі (CNG) або біометані.

Паливо знаходиться в трьох балонах, розміщених в задній частині кузова. Сталевий балон, що вміщає 4 кг газу, розташований перед бензобаком. Ще два балони ємністю 7 кг газу кожен, виготовлені з армованого полімеру (GFRP) і знаходяться під підлогою багажника. Газ зберігається під тиском 200 бар, а його сумарного обсягу достатньо, щоб подолати до 445 км за стандартом WLTP.

Для запуску двигуна при низьких температурах або в разі, коли закінчився газ, передбачений бензобак об'ємом 9 л. У нормальних умовах мотор заводиться на газі, а процес перемикання меду різними видами палива відбувається автоматично без участі водія. Хетчбек g-tron здатний розганятися до першої "сотні" за 9,7 с, а максимальна швидкість досягає 211 км/год.

Візуально новий A3 g-tron нічим не відрізняється від звичайного бензинового родича. Єдине, чим довелося пожертвувати на догоду екології, так це об'ємом багажника, розміри якого зменшилися з 380 до 280 л.

Продажі A3 Sportback 30 g-tron почнуться в кінці нинішнього року. Вартість новинки в Німеччині стартує з 30706 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала нові версії S3.

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