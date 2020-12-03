Audi представила спорткар під назвою "Пантера"

Німецька компанія Аudi підготувала для своїх фанів нову версію спорткара R8 – Panther Edition. Новинка буде виготовлена тиражем усього 30 екземплярів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль отримає ексклюзивне оздоблення екстер'єру та інтер'єру.

Audi R8 Panther Edition отримає ексклюзивне оздоблення та багату комплектацію media.audiusa.com

Кожен екземпляр Audi R8 Panther Edition отримає особливе лакофарбове покриття кузова чорного кольору, карбонові корпуси дзеркал, 20-дюймові легкосплавні диски з червоними акцентами та низькопрофільною гумою, а також спортивну вихлопну систему, звучання якої можна буде налаштовувати самостійно за допомогою кнопки на кермі або фірмовою системи Audi drive select.

Всі Audi R8 Panther Edition будуть пофарбовані в чорний колір спеціальною емаллю media.audiusa.com

Не менш виразно виглядає салон новинки. Він оздоблений чорною шкірою, алькантарою та отримав декоративну червону стрічку. Анатомічні "ковші" обшиті червоною шкірою Nappa, а стелю прикрасили чорною алькантарою з "алмазним" малюнком. Усі металеві деталі декору пофарбовані у чорний колір.

Audi R8 Panther Edition отримав ексклюзивне спортивне кермо media.audiusa.com

Нове спортивне кермо зі шкіри та алькантари отримало кнопки запуску двигуна, керування системами Audi drive select, режимами Performance Mode та звучанням вихлопної системи. Для меломанів підготували аудіосистему Bang&Olufsen з 13-а динаміками і вихідною потужністю 550 Вт.

Анатомічні "ковші" обшиті червоною шкірою Nappa, а стелю прикрасили чорною алькантарою з "алмазним" малюнком media.audiusa.com

Усі 30 екземплярів Audi R8 Panther Еdition будуть оснащені атмосферним 5,2-літровим мотором FSI V10, який розвиває потужність 540 к.с., та заднім приводом.

Audi R8 Panther Edition оснащений атмосферним 5,2-літровим мотором V10 media.audiusa.com

На розгін до першої сотні купе потрібно 3,6 секунди, а максимальна швидкість досягає 323 км/год. Підвіска та шасі отримали спеціальні налаштування, що дозволяють контролювати потужний задньопривідний автомобіль.

На розгін до першої сотні купе потрібно 3,6 секунди media.audiusa.com

Вартість "Пантери" від Audi стартує в США з позначки $183300 без урахування податків та зборів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Audi презентувала новий кросовер, а в майбутньому має намір розширити лінійку електромобілів.