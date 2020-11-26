Audi поповнила лінійку кросоверів топовим SQ5 Sportback

У гамі моделей Audi з'явився новий купеподібний кросовер Audi SQ5 Sportback TDI.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Через два місяці після прем'єри нової моделі Q5 Sportback в Інгольштадті показали топовую версію кросовера.

Автомобіль отримав в своє розпорядження 3-літровий турбодизель, що розвиває потужність 341 к.с. та має значний крутний момент в 700 Нм, доступний у діапазоні від 1750 до 3250 об/хв. Реалізувати всі можливості мотора допоможуть повноприводна трансмісія та 8-ступінева роботизована коробка передач з двома зчепленнями. На розгін до першої "сотні" кросоверу потрібно 5,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Для зниження шкідливих викидів і економії пального у новинці реалізовані гібридна технологія MHEV з 48-вольтової мережею та 8-кіловатним стартер-генератором, а також встановлений електричний нагнітач EPC, який допомагає усунути так звану "турбояму" та підвищує ефективність роботи мотора на низьких швидкостях.

У відповідності зі своїм статусом, Audi SQ5 Sportback TDI отримав більш жорстку спортивну підвіску, 20-дюймові легкосплавні диски з шинами розмірністю 255/45, гальмівні диски збільшеного діаметру, а також зменшений на 30 мм дорожній просвіт.

Відрізнити Audi SQ5 Sportback TDI за оригінальним малюнком облицювання радіатора, а також іншим переднім бампером. Ззаду новинку виділяє новий бампер з квартетом хромованих патрубків.

Інтер'єр новинки багато прикрашений полірованим алюмінієм, з'явилось підсвічування дверних порогів з алюмінієвими накладками та логотипами S. На вибір запропонують три варіанти оздоблення спортивних крісел з електроприводами.

Audi SQ5 Sportback TDI з'явиться у дилерів марки у першій половині майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанії Audi і Porsche готують електричні кросовери.