Audi показала суперника Tesla Model Y: фото і характеристики новинки

У сімействі електричних моделей Audi e-tron з'явиться ще один учасник – кросовер Q4 e-tron Sportback, який дебютував сьогодні в якості предсерийного прототипу. Тут слід зазначити, що ще рік тому був представлений прототип звичайного кросовера Audi Q4 e-tron, а в даному випадку йдеться вже про версію крос-купе з приставкою Sportback у назві.

Концепт Q4 Sportback e-tron відрізняється яскравою передньою псевдорешіткою, написом e-tron, світлодіодними фарами і 22-дюймовими колесами, а всередині – цифровою панеллю приладів, інформаційно-розважальною системою з 12,3-дюймовим екраном, алькантарою, рульовим колесом зі скошеною нижньою частиною і чорними глянцевими вставками. Від звичайного Q4 e-tron варіант Sportback відрізняється лише переробленою задньою частиною (зокрема, скошеним в районі "корми" дахом).

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Довжина нового SUV становить 4,6 м, ширина – 1,9 м, висота – 1,6 м. За цими показниками Sportback буквально на 1 см довше звичайного Q4 e-tron і трохи нижче його. Колісна база у обох автомобілів однакова – вона становить 2,77 м.

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Автомобіль побудований на спеціальній EV-платформі Volkswagen MEB; він оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 225 кВт/306 к.с., повним приводом та батареєю ємністю 82 кВтг.

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Розгін з 0 до 100 км/год складає 6,3 секунди, максимальна швидкість – 180 км/год (обмежена електронно), запас ходу на одному заряді – близько 450 км (з часом з'явиться версія з одним мотором на 204 к.с. та заднім приводом, розрахована на пробіг у 500 км).

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Audi

Виробництво Audi Q4 e-tron і Audi Q4 e-tron Sportback налагодять на заводі Volkswagen в Цвіккау у Німеччині. Volkswagen інвестував в цей завод 1,2 мільярда євро, щорічно підприємство буде випускати 330 000 електромобілів (це моделі марок VW, Audi і SEAT). Також обидві новинки будуть вироблятися на новому заводі SAIC-VW, який знаходиться недалеко від Шанхая (він здатний виробляти до 300 000 електромобілів на рік).

Audi Q4 e-tron надійде у продаж наприкінці 2020 року, а Q4 e-tron Sportback – влітку 2021 року. Обидві новинки складуть конкуренцію Tesla Model Y.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Audi першої в світі випустила електромобіль з трьома моторами.