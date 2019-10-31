Audi побудувала кросовер для Halloween

До популярного в США свята Хеллоуїн в Audi створили кросовер "Єдиноріг", який рекламує марку і пригощає дітей солодощами.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Від звичайних серійних кросоверів Audi Q3 Qnicorn відрізняється блискучим золотим рогом над лобовим склом. Крім того, автомобіль обклеїли особливою вініловою плівкою, яка має перламутровий відтінок.

Audi Q3 Unicorn media.audiusa.com

Audi Q3 Unicorn media.audiusa.com

Audi Q3 Unicorn media.audiusa.com

"Містичний" позашляховик почав своє шлях на місцевому заході Cars & Coffee, а потім відправився в подорож по районам Вашингтона, де сьогодні масово відзначають Хеллоуїн. Остання зупинка для Qnicorn була в дитячій лікарні Inova в Грейт-Фолс, штат Вірджинія, куди компанія привезла солодощі.

Audi Q3 Unicorn media.audiusa.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, на російському аукціоні продають мініатюрну модель "Волги" за ціною справжнього кросовера.

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