Audi підготувала броньовик для російських олігархів

Німецька компанія Audi представила нове покоління броньованого лімузина на базі флагманської моделі Audi A8 L. Дебют новинки відбувся в Росії.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Новинку легко відрізнити за додатковими спецсигналами синього кольору, а також характерній чорної "масці" на склах. Кузов автомобіля має захист рівня VR9, а скління відповідає вимогам захисту VR10. Ефективний захист від куль і осколків досягається за рахунок використання спеціального багатошарового скла з шаром полікарбонату на внутрішній стороні.

Audi A8 L Security минулого покоління audi.ru

Зовнішня нижня частина салону виготовлена з антимагнітним матеріалу і захищена від вибуху по класу ERV 2010. Автомобіль обладнаний двома балонами зі стисненим повітрям, які дозволяють при необхідності створювати в салоні надлишковий тиск. Це захистить мешканців салону в разі задимлення простору навколо машини або нападу із застосуванням газу.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Завдяки спеціальним пиропатронам, вбудованим в петлі всіх чотирьох дверей, водій і пасажири можуть швидко покинути автомобіль в разі потреби.

Стандартно автомобіль оснащується шинами PAX. Навіть при повній втрати тиску, вони дозволяють продовжити рух на швидкості до 80 км/год на відстань до 80 км.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Audi A8 L Security отримав 571-сильний бітурбований V8 об'ємом 4 л від спортседана Audi S8. Реалізувати його потенціал допомагають 8-ступінчастий "автомат" і повнопривiдна трансмісія. Седан здатний розганятися до "сотні" за 6,3 секунди, а максимальна швидкість досягає 210 км/год. За даними виробника середня витрата палива становить 13,1 л/100 км.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Завдяки збільшеній колісній базі A8 L Security має великий простiр для пасажирів ззаду. У стандартну комплектацію увійшли зручні крісла з 22-ма регулюваннями і пам'яттю настройок.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

У списку опцій є знімні планшети, аудіосистема з 3D-звучанням Bang & Olufsen, два розкладних столика, вбудованих в центральну консоль і т.д.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Максимальна зручність надасть електрична висувна опора для ніг з підігрівом і функцією масажу для правого заднього пасажира.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Audi A8 L Security обійдеться мінімум в $ 750 тисяч. Виготовлення машини під конкретного замовника займе від 3 до 6 місяців.

Як писав раніше OBOZREVATEL, за 35-річну Audi просять півмільйона євро.