Audi обновила спортивний кросовер SQ5

Влітку компанія Audi показала оновлений кросовер Q5. Тепер прийшов час презентувати флагмана сімейства – топову модифікацію SQ5.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Зовні SQ5 TDI практично не відрізняється від звичайного Q5, але при цьому під капотом у нього ховається істотно модернізований 3-літровим V6 TDI.

Дізнатися SQ5 TDI можна по квартету хромованих патрубків вихлопної системи і відповідним фірмовим емблемам. Завдяки спортивній підвісці з активними амортизаторами автомобіль має на 30 мм менший кліренс. В якості опції для новинки пропонується спортивний диференціал, а також адаптивна пневмопідвіска з спортивним настройками. У стандартній комплектації SQ5 TDI оснащується 20-дюймовими легкоспавнимі дисками з гумою розмірністю 255/45, але за додаткову плату можна замовити 21-дюймові диски.

У новому салоні SQ5 TDI можна знайти спортивні крісла з електроприводами, декоративні деталі з полірованого алюмінію, шкіряну комбіновану обробку з контрастною строчкою, пороги з підсвічуванням і інші приємні дрібниці. Як опція пропонується оздоблення сидінь зі шкіри Nappa, карбонові декоративні вставки і функція масажу для передніх крісел.

Розважати водія і його супутників в дорозі буде мультимедійна система з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм і голосовим управлінням. Для водія передбачений цифровий щиток приладів з 12,3-дюймовим дисплеєм, який може міняти графіку, пропонуючи три базових режима – Dynamic, Sport і Classic. В якості опції можна замовити проекційний дисплей.

Шестициліндровий дизельний мотор розвиває потужність 341 к.с., а крутний момент в 700 Нм доступний в діапазоні від 1750 до 3250 об/хв. У конструкцію мотора було внесено безліч удосконалень, що дозволило підвищити його ефективність і технічні характеристики. Наприклад, алюмінієві поршні замінили кованими сталевими, встановили нові п'єзодатчики в системі уприскування, а інтеркулер тепер знаходиться у розвалі блоку циліндрів. Крім того, турбонагнетатель отримав більш компактне і легке компресорне колесо.

Audi SQ5 TDI оснащений 48-вольтової гібридною системою MHEV, яка дозволяє додати до 8 кВт (11 к.с.) потужності мотору, а також допомагає економити до 0,7 л палива на 100 км пробігу.

Ще однією цікавою особливістю SQ5 TDI є електричний компресор (EPC), який працює в парі з турбонаддувом. Він дозволяє позбутися від так званої "турбоями" на малих обертах двигуна. На оновленій моделі він отримав новий алгоритм роботи, що дозволяє використовувати ЕРС в ширшому діапазоні оборотів двигуна для підвищення його ефективності.

Audi SQ5 TDI здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,1 с, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год. Продажі новинки в Європі стартують в першому кварталі майбутнього року за ціною від 68137 євро.

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