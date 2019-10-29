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29 жовтня • оновлено в 18:40
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Audi готує новий електричний кросовер: з'явилася перша інформація

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Спорткар Audi TT проіснував в трьох поколіннях, але в компанії вирішили поставити на моделі хрест. Проте, модель отримає наступника у вигляді електромобіля.

Про це представники " Ауді " розповіли в інтерв'ю виданню Auto Express, яке до того ж підготувало власні рендери, що демонструють зовнішність перспективного авто.

Перспективний електромобіль Audi eTTron

Перспективний електромобіль Audi eTTron

autoexpress.co.uk

Новини
Перший електромобіль Мазда — ефектний дизайн і спортивний характер

Німецький автовиробник давно розмірковує про те, що Audi TT необхідно трансформувати в інший автомобіль. Класичні спорткари програють на ринку набагато більш популярним кроссоверам.

Саме SUV — рятівний формат для знаменитої ТТ. Більш того, автомобіль оснастять електричною силовою установкою для відповідності актуальним тенденціям автомобільного світу.

Перспективний електромобіль Audi eTTron

Перспективний електромобіль Audi eTTron

autoexpress.co.uk

Ця модель вийде меншою і дешевшою за електрокрос Audi E-tron quattro, але буде мати більш іміджеву стилістику. Не виключено, що нова модель "Ауді", яка поки носить робочу назву Audi eTTron, отримає спортивну підвіску і потужні гальма для відповідності динамічному характеру ТТ.

Audi TT

Audi TT

audi.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром на ринку з'являться нові електромобілі. Один з найцікавіших кросовер Nissan Ariya.

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Тема
Новини автосвіту
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авто Audi електромобілі новини
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