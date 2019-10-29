Audi готує новий електричний кросовер: з'явилася перша інформація

Спорткар Audi TT проіснував в трьох поколіннях, але в компанії вирішили поставити на моделі хрест. Проте, модель отримає наступника у вигляді електромобіля.
Про це представники " Ауді " розповіли в інтерв'ю виданню Auto Express, яке до того ж підготувало власні рендери, що демонструють зовнішність перспективного авто.
Перспективний електромобіль Audi eTTron
autoexpress.co.uk
Німецький автовиробник давно розмірковує про те, що Audi TT необхідно трансформувати в інший автомобіль. Класичні спорткари програють на ринку набагато більш популярним кроссоверам.
Саме SUV — рятівний формат для знаменитої ТТ. Більш того, автомобіль оснастять електричною силовою установкою для відповідності актуальним тенденціям автомобільного світу.
Перспективний електромобіль Audi eTTron
autoexpress.co.uk
Ця модель вийде меншою і дешевшою за електрокрос Audi E-tron quattro, але буде мати більш іміджеву стилістику. Не виключено, що нова модель "Ауді", яка поки носить робочу назву Audi eTTron, отримає спортивну підвіску і потужні гальма для відповідності динамічному характеру ТТ.
Audi TT
audi.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром на ринку з'являться нові електромобілі. Один з найцікавіших кросовер Nissan Ariya.
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