Audi 100 з пробігом 7 000 км виставили на продаж за ціною "Логана"

У Німеччині виставили на продаж незвичайний екземпляр культової Audi 100. 32-річна машина має мінімальний пробіг і відмінний стан, водночас оцінили її як новий Renault Logan.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті mobilde.de. З опису видно, що седан був випущений у 1989 році, і за весь час у нього був лише один власник. Своєю "соткою" він користувався дуже рідко, тому за три десятка років наїздив лише 6 652 км.

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Машина весь час перебувала в гаражі, це дозволило їй відмінно зберегтися – на кузові немає ні іржі, ні подряпин, а салон виглядає як новий. Продавець лише замінив розхідники, які постраждали від тривалого простою – шланги, прокладки тощо.

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Під капотом цієї Audi знаходиться 1,8-літровий бензиновий атмосферний мотор потужністю 89 сил. Двигун агрегатовано із 5-ступіневою механічною коробкою передач. Оснащено седан гідропідсилювачем і люком.

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Просять за автомобіль 11 700 євро, що для такої "капсули часу" не так вже й дорого.

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Audi 100 з пробігом 6 652 км. mobile.de

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почалися продажі найпотужнішої Toyota Camry 2020.