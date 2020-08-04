Ательє Zagato готує спорткар під брендом IsoRivolta

Італійське кузовне ательє Zagato анонсувала створення нового спорткара IsoRivolta GTZ. Про це повідомляється на сайті виробника.

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Натхнення творці новинки черпали в образі італійського спорткара Iso Rivolta A3 з далекого 1963 року. З властивим майстерністю, італійські кузовостроітелі створили елегантне купе каплевидної форми. Капот прикрасили глибокі виштамповки з прорізами. Кузовні панелі виконані з вуглепластика, а квартет задніх фар нагадує про американський Chevrolet Corvette.

1963 Прототип Iso Rivolta А3. фото: zagato.it

До речі, від легендарного американського спорткара новинка успадкувала 6,2-літровий компресорний мотор V8. Аналогічний двигун встановлюється на моделі Corvette Z06. Двигун форсували, а робочий об'єм збільшили до 6,8 літра.

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Перший примірник IsoRivolta GTZ планується передати клієнтові в жовтні нинішнього року. Тоді ж буде оприлюднена повна інформація про новинку. У компанії планують виготовити всього 19 екземплярів, причому, 9 з них вже продані.

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. фото: zagato.it

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